PÄEVAKÄPP ⟩ Jubedalt pulstunud kasukaga leitud Houdini on valmis tubliks kodukassiks hakkama

Valusalt pulstunud kasukas oli põhjuseks, miks temast kassipäästjatele teada anti. Kliinikus selgus, et kassipoiss on kiipimata, kastreerimata ja ilmselt ei ole talle ka ammu parasiiditõrjet tehtud, sest tema küljest nopiti pügamise käigus ära mitukümmend puuki.

Praeguseks on Houdinile tehtud kõik kojuminekuks vajalikud protseduurid ja kassipoiss ise ihkab nii kangesti karantiinipuurist ära, et on võimeline müstilisel kombel sealt välja saama – seega Houdini on talle ainuõige nimi.