Raplamaal liiguvad ringi kolm karupoega, jahimeestel on inimestele suur palve

Eesti jahimeeste selts annab teada, et 8. juuni hommikul said Raplamaa jahimehed teate Ingliste külas ringi liikuvatest karupoegadest. Jahimehed paluvad tungivalt loomi mitte häirida.

Kohalikud on käinud karujälgesid uurimas ja neid üritanud mitmes piirkonnas pildistada. Teadaolevalt on piirkonnas liikvel kolm eelmise aasta karu, kelle emakaru on tõenäoliselt hüljanud.