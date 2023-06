PÄEVAKÄPP ⟩ Eakas Lars on kassitoas endale uut kodu oodanud terve igaviku

Larsi plaaniks on leida kiiremas korras oma kodu, kus ülejäänud eluaastad rahulikult konservi nosides, tukastades, vahel kui viitsimist on, siis ka mängides ja otseloomulikult paisessioone nautides vastu võtta.

Lars on väärikas eas, kuid oma parimates aastates kassihärra, kes on sündinud 2013. aasta keskpaigas. Lars eelistaks kodu, kus on rahulik ja soe, oma pehme pesa, mõni varjualune, konservikauss ja oma armastav pere.