Tiktokker näitab ette, kuidas korraldada oma hamstrile ideaalne kodune spaa

TikToki kasutaja @thehamsterstation jagab videos, mida on vaadatud üle poole miljoni korra, kavalaid nippe, kuidas korraldada oma pisikesele lemmikule lõõgastav spaapäev. Videost on näha, kuidas Mr. Teacake nimeline hamster istub liivaga täidetud tillukeses vannis ja nosib snäkki samal ajal, kui perenaine teda hambaharjaga masseerib.

Et sinu hamster püsiks õnnelik, on oluline pakkuda talle mitmekülgset toitu: seemneid, pähkleid, köögivilju ja puuvilju. PetHelpful'i sõnul on oluline pakkuda talle puidust mänguasja või karpi, mida ta saaks närida, sest hamstrite hambad pidevalt kasvavad.