SUUR GALERII ⟩ Üks armsam kui teine: heategevuslik rongkäik tõi Tallinna tänavatele 100 koera

Koer on linnapildis aga pidevalt, mitte ainult vanalinna päevade ajal. Pole enam tavatu, et koeraga minnakse kohvikusse, vabaaja üritusele ja isegi tööle. «Kuna koerad on paratamatult osa meie linnapildist, peame kõik õppima nendega ohutult linnaruumi jagama. Mis sest, et paljud loomasõbrad tahavad nunnu koeraga tänaval tutvust teha, siis iga koer seda sugugi ei soovi,» selgitab Karurahu. Just seetõttu olidki üritusel erilisel kohal kollase lindiga koerad, kes ei soovi ühel või teisel põhjusel, et võõrad neid puudutaks.