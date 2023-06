PÄEVAKÄPP ⟩ Imekaunis Lilleke otsib hella kodu, kus end rohkem avada

Lilleke on sündinud 2018. aasta maikuus ning unistab juba pikemat aega oma pesa leidmisest. Kassitoas on Lilleke küll pigem varju jääv kiisu, kes tihti peidab ennast kratsipuude tagustes või mõnes kinnisemas pesakastis, kuid sellegipoolest unistab ka tema lõpuks julgemaks saada ja ehk õnnestuks see õide puhkemine kassikesel kiiremini omas kodus, oma pere juures.

Kassipreili ei ütle ära headest maiustustest ja konservides, kuid kahjuks tuleb kassitoas selleks kõvasti vaeva näha, et saaksid vaid üksinda konservikausist söögipoolist nautida. Lillekesel on aga saatuse tahtel kikudest alles jäänud vaid kihvad ja esihambad, mistõttu naudiks see neiu kindlasti igapäevasel mõnda eriti maitvat pehmet konservi. Kuna aga Lilleke on üpriski arglik, siis tihtipeale loobub ta oma söögist ning loovutab selle mõnele kiiremale ja julgemale toakaaslasele.