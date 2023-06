Saksa lambakoer ei ole Eesti kõige populaarsem koeratõug. See on hoopis...

Võrreldes 2021. aastaga on kümne populaarsema tõu osakaal veidi vähenenud, varasematel aastatel on see moodustaud 36% tõukoerte populatsioonist. Muutunud on samuti mõned tõud. Esikümnest langes välja eesti hagijas (nüüd 34. kohal) ning lisandusid shetlandi lambakoer (eelmisel aastal 19. kohal) ja prantsuse buldog (eelmisel aastal 15. kohal). 10.–11. kohta jagavad yorkshire’i terjer ja papillon. Esikolmik on jäänud aga endiselt muutumatuks: 1. kuldne retriiver, registreeritud 387 koera; 2. labradori retriiver, registreeritud 341 koera; 3. saksa lambakoer, registreeritud 252 koera.