Spetsialist selgitab: miks muutuvad koerad kurjaks ja agressiivseks?

Agressiivsuse teemal arutledes on kõige keerulisem ehk see, et agressioonil on erinevaid definitsioone. On neid, kes defineerivad agressiooni eesmärki kui tahet suurendada distantsi enda ja ärriti vahel, ning on neid, kes defineerivad agressiooni kui püüet kedagi kahjustada või vigastada. Agressiooni peamine eesmärk loomariigis on füüsilise kontakti vältimine ja vähendamine, sest looduses võib reaalse võitluse tagajärjel hukkuda nii kaotaja kui ka võitja. Seetõttu näiteks jahikäitumist (sh saagi murdmine) sageli agressiooniks ei nimetata või siis eristatakse ritualiseeritud agressiooni (kahju vältiv) ja pärisagressiooni (kahjustav). Mõnikord eristatakse hirmuagressiooni ja pärisagressiooni vastavalt sellele, kas koera motivatsioon on distantsi ärritiga suurendada või teha tollele reaalset kahju, paraku võivad need motivaatorid konfliktiolukorras välgukiirusel vahetuda või omavahel kattuda. Nii koeratreenerite omavahelises suhtluses kui ka vestlustes õpilastega võiks seetõttu olla esikohal konkreetsete käitumiste kirjeldamine (koer lidutab kõrvu, kortsutab koonu, uriseb, hammustab...). Siis saame olla kindlad, et räägime ühest asjast.