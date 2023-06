LOOMAARST SELGITAB ⟩ Miks koerad hea meelega muru söövad?

Mõne koeraomaniku jaoks võib tunduda üsna murettekitav ja veider, kui loom hakkab pargis jalutamas käies muru sööma. Loomaekspert Amir Amnway ütleb aga, et muru söömise pärast ei peaks omanikud muret tundma, kirjutab The Sun .

TikTokki postitatud videos selgitas loomaarst, et enamasti söövad koerad muru vaid seetõttu, et neile meeldib selle maitse. Ta sõnas, et vahel võib muru söömine loomale pisut kõhuhädasid tekitada, kuid suuremat kahju see koerale ei tekita, seega võivad koeraomanikud lasta oma loomal rahulikult rohelisi muruliblesid näksida.