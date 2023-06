TUBLI TÖÖ ⟩ Esimest korda MM-il osalenud Eesti päästekoerad saavutasid kõrge koha

Meeskonna kapten Marelle Kurvits kommenteeris: «Maa-ala oli viis hektarit, aega 20 minutit ja tuli leida kolm inimest. Võttes arvesse Rumeenia loodust, mis Eestiga võrreldes on siiski erinev, ei olnud see sugugi lihtne ülesanne koertele. Meeskondlikul võistlusel, kus korraga on töös kolm koera, on ülioluline osa tiimi koostööl, harmoonial ja strateegial. Enne otsingule minemist on vaja teha plaan ja kogu otsingu jooksul sellest kinni pidada. Kuna osalesime MM-il esimest korda ja päästekoerte valdkonna suurte riikidega, on kolmas koht suurepärane tulemus. Eesti koerajuhtide ja kohtunike tase on aastatega väga palju tõusnud. MM-il oli kokku viis kohtunikku ja üks nendest ka Eestist – Margot Luukas.»