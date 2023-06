HAIGED HINNAD! ⟩ Lemmikloomade ravikulud ehmatavad kaameks

Tänapäeva veterinaaria on nii kõrgel tasemel, et abi saab peaaegu igale haiguse või trauma korral. Põhimõtteliselt on iga terviseriket, mis esineb inimestel, võimalik ravida ka koertel-kassidel. Aga see on väga kallis ja loomaarstiarved võivad raskemal juhul ületada pererahva kuupalga.