STAARI LEMMIK ⟩ «Ema hülgas kutsika. Ta oli nii tilluke, et mahtus mulle peopessa ja ei osanud veel vettki juua...»

Mammu Couture sai üheksaseks

Sel kevadel tähistab Mammu Couture'i moemaja üheksandat sünnipäeva. «Jaa, plika sai üheksa,» räägib Maria Tammeorg. «Nii tubli tüdruk, täitsa iseseisev juba.» Kust see uljas idee oma moemaja püsti panna alguse sai?

«Täpselt üheksa aastat tagasi läksin ma Tallinna teletorni juurde Aldo Järvsoo, Tanel Veenre, Liisi Eesmaa show'd vaatama. Tegin endale selleks peoks ühe uhke satsidega seeliku. Jäin pildile, panin selle Facebooki üles ja oligi plahvatus käes!» Järgnes see, et naised nägid, ning tahtsid endale ka. Marial polnud varem pähegi tulnud, et temale endale südamelähedane printsessistiil ka teisi võiks kõnetada. «Sealt hakkas tellimusi sadama: alguses kaks seelikut, siis kaheksa, siis juba kolmkümmend kaks... Nii palju tellimusi!» Maria Tammeorg on aga ärivaistuga õnnistatud hakkaja naine. «Siis ma sain aru, et tasub oma märki ehitama hakata. Kevadel 2016 osalesin esimest korda Tallinn Fashion Weekil. Korraldajad ise võtsid minuga ühendus. See juhtus täpselt minu sünnipäeval, nii et see oli nagu sünnipäevakingitus. Sain jälle aru – õige asi! Hiljem kuulsin, et Aldo oli mind märganud ja soovitanud. Nii armas temast.»

Mammu Couture osales kevadisel TFW-l ja võitis hetkega moepubliku südamed.

«Mõtlesin kohe – go big or go home. Mulle öeldi, et miinimum on lavale panna kuusteist komplekti. Mina tegin kolmkümmend. Mulle meeldivad suured show'd.»

Mammu Couture on püsti pannud ka ühe Eesti suurima modellide arvuga etenduse ajaloos. «See toimus Pärnus. Üle Eesti sõitsid kokku kaunid naised, kes on minu kleitide kandjad, ja astusid lavale omaenda kleitides. Mõni lausa kahes kleidis. Seal oli viiskümmend naist!»

Kliendid avastasid Mammu Couture'i otsemaid. «Kohe peale TFW etendust läksid kõik asjad müügiks ja neid sitse ja satse sai veel mitmes eri värvis juurdegi teha. Mu asjad pole kunagi seisma jäänud. Enamiku kollektsioone ma müün ära, rohkemgi veel. Paljud asjad on mul tihti ära müüdud veel enne, kui need moelavale jõuavad. Kliendid saavad pärast etendust kätte. Inimesed naerdes räägivad: «Sinuga ei saa ju mökutada, ma jään ilma siis!» Ja mul oli ülihea meel, et mu looming inimestele meeldib. Ja järelturg on kreisi, asjad lähevad sama hinnaga, mis nad on ostetud.»

Mis on Maria soovitus neile, kes moelooja karjäärist unistavad? «Tee seda, mida sa ise päriselt tahad teha ja kanda. Ära vaata, mida teevad teised!»