Ülekaaluline kass purustas naabri auto tagaklaasi

27. mail kell pool kaheksa hommikul helistas Bangkokis asuva kortermaja elanik samas majas elavale Apiwat Toyotakale ja teatas, et Toyotaka kass purustas tema auto. Algul ei saanud mees aru, mis see segane jutt tähendab, kuid kannatanu täpsustas, et kass kukkus aknast alla tema autole ja oma koguka kere ja suure raskuse tõttu lõhkus auto tagaklaasi.