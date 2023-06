HARULDANE VIDEO ⟩ Hiinas jäi kaamerate ette maailma ainus üleni valge panda

Hiina edelaosas Sichuani provintsis asuval kaitsealal elav valge panda sai tuntuks juba 2019. aastal, kui ta oli värskelt sündinud. Tol korral avaldatud videos teatati, et kuigi väikese pandapoja sünd on juba niigi tähtis sündmus, oli selle väikese loomakese ilmaletulek veelgi erilisem, sest tal polnud kasukal mitte ühtegi musta laiku, kirjutab LADBible.

See panda sündis geneetilise eripärasusega, mida nimetatakse albinismiks. Tal on ka unikaalsed punased silmad, mis tähendab, et looma nahas, karvkattes ja silmades pole melaniini või on seda väga vähe. Seni teadaolevate andmete põhjal on üleni valge hiidpanda ainus omataoline terves maailmas.

Pandad on üsna erilised loomad, sest nad kaaluvad sündides vaid mõnisada grammi, kuid täiskasvanuks saades võivad nad kaaluda ligi 100 kilogrammi. Isased pandad on vahel aga veelgi turskemad ning võivad kaaluda koguni 130 kilogrammi.

Hiina hiidpandade kaitse- ja uurimiskeskuse ekspery Wei Rongping kinnitas, et üliharuldane valge panda on nüüdseks täiskasvanuks saanud. Mees selgitas, et panda oli väga rahulik ja temaga oli kaasas ka üks teine emane panda, millest eeldati, et tegemist võis olla valge panda emaga.

Hiidpandad on Hiinas ülimalt tähtsad ja nad elavad valdavalt riigi edalaosas, kus nad toituvad peaaegu täielikult bambusest. Maailmas elab looduses umbes 1864 pandat ning kuigi nende liiki on ähvardanud väljasuremisoht, on nende arvukus on vaikselt taasutmas.