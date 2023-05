Raplamaal mürgitati koera rotimürgiga, loom on eluohtlikus seisundis

Hommik saabus ja hellitusnimega Männi oli elus. Vereanalüüsis on näidud kõik veel paigast ära, aga ravi paistab toimivat ja noor koer võitleb oma elu eest. Kõik hoiavad hinge kinni ja pöidlaid pihus, et pere lemmik jaksaks vastu pidada ja taastuks.

Perenaise Reilika sõnul on Manfredi seisund hetkel stabiilne. «Rõõmustada üleliia ei saa, aga ta on elus. PetCity loomakliiniku personal on teinud hämmastavat tööd ja toonud Manfredi väga väga raskest olukorrast tagasi ja hoidnud meid kõigega kursis. Manfred peab veel haiglaravil olema mõned päevad, sest ta keeldub söömast ja ta verenäitajad pole veel päris õiged,» selgitab tänulik naine.

Täna hommikuse seisuga on Manfredi haiglaarve 1800 eurot, oletatava arve suuruseks kokku on arsti sõnul umbkaudu 3000 eurot. Lisaks tulevad ravisöök ja ravimid järgmisteks nädalateks.

Seoses sellega on perel suur palve. «Meil on olemas osa summast, et ootamatud ravikulud katta, kuid kõike kahjuks mitte. Kui keegi tunneb, et ta tahab Männi paranemist natuke toetada, siis iga abi on teretulnud. Olen valmis vastu võtma tellimusi ja kuduma valmis miljoneid paare sokke. Kui kellelgi on küsimusi või vajab mõni asi täpsustamist, võib julgelt mulle kirjutada.»

Nimi: Reilika Viiksalu

Konto: EE167700771002300037

Selgitus: Manfred

Pere on tänulik iga abi eest.