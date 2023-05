Ohustatud kassikakud kasvatavad Lätis tehispesades poegi

Seni kontrollitud neljast pesast on kolmes pesas end öökullid mõnusalt sisse seadnud. Pesade jälgimine jätkub juuni keskpaigani ning selleks ajaks peavad olema kontrollitud 130 aastal 2021 ehitatud tehispesa ja umbes 50 eelmisel aastal püsti pandud pesa.

«Meie eesmärk on paigaldada järgmiseks pesitsushooajaks kaamerad kõikidesse pesadesse, kus kassikakud elavad. Ühe kaamera maksumus ilma paigalduse ja hoolduseta on 350 eurot,» rääkis Läti ornitoloogiaühingu projektijuht Agnis Bušs. Tema sõnul oleks vaja projekti õnnestumiseks vähemalt kuut kaamerat, seega on annetajate toetus hädavajalik.