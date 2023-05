NII TUBLI ⟩ Omaniku ära kaotanud koer läks ise endast politseile märku andma

Politseinikud üritasid Chico omanikku leida, kuid suure probleemi tekitas see, et koera nimesilt oli tema rihma küljest ära kukkunud. Jaoskonda tulid kohale ka inimesed loomade varjupaigast, et nad saaksid kontrollida, kas koeral on mikrokiip, kuid enne kui nad kohale jõudsid, oli loom jaoskonnast välja hiilinud.

Õnneks selgus, et Chico mäletas oma kodukohta ning tal õnnestus iseseisvalt koju tagasi minna. Jaoskond oli koera seiklustest ka sotsiaalmeediasse pilte postitanud ning need jõudsid looma omanikuni, kes kirjutas juba järgmisel päeval, et see on tema koer ja nüüd on ta turvaliselt kodus. Omanik lisas, et kutsu ei ela jaoskonnast ka väga kaugel, umbes kilomeetri kaugusel.