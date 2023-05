LOOMAARST SELGITAB ⟩ Viis viga, mida omanikud oma koera eest hoolitsedes tihti teevad

Mees selgitas TikTokki postitatud videos, et kuigi paljud koeraomanikud on oma koera eest hoolitsemisel väga püüdlikud, on tihti mõned tegevused, millele nad loomaga tegelemisel palju tähelepanu ei pööra. Lisaks on ka mitmeid viise, kuidas juba tavapäraseks saanud tegevusi looma jaoks veelgi paremaks muuta, kirjutab The Sun.

Christman rääkis, et üks olulisemaid punkte koera eest hoolitsemisel on temaga õigesti jalutamine. Kuigi koeraga väljas käimine võib paljudele inimestele tunduda kui tüütu tegevus, peaks loomaarsti sõnul koeraga jalutades vältima rutiini. Ta jagas, et koeraga jalutamas käimine annab loomale kindla eesmärgi ja seetõttu tekitab jalutuskäikude marsruutide muutmine koerale rohkem põnevust ning aitab tal erinevate piirkondadega harjuda.

Teiseks ütles Christman, et tihti ei tegele loomaomanikud sellega, et koera söömise ajal piisavalt stimuleerida. Tema sõnul võiks koerale muretseda lakkumismatte, puslekausse või mänguasju, mis teda söömise ajal tegevuses hoiaksid, sest siis ei söö koer liiga kiiresti.

Loomaarst jagas, et tihti teevad koeraomanikud valesti ka seda, et nad ei paku loomale piisavalt palju rutiini. Mehe arvates on see üks kõige olulisemaid aspekte koera eest hoolitsemisel. Ta sõnas, et koerale turvatunde pakkumiseks ja segaduse vältimiseks tuleks rutiinist kinni pidada ka nädalavahetustel ning sellega tasuks olla võimalikult järjekindel.

Neljandana õpetas mees, et väga sageli annavad loomaomanikud oma koerale valesid närimismänguasju. Tema hinnangul on koertele ostetavad mänguasjad närimiseks kas liiga kõvad või vale suurusega. Selleks, et lelu suuruses kindel olla, tasub pakendilt lugeda infot, millisele koerale see mänguasi sobib.

Viimasena pani loomaarst omanikele südamele, et nad peaksid tähelepanelikult jälgima, kuidas nad oma looma hooldavad. Väga oluline on pesta koera hambaid ja kõrvu ning ennetada kirpe ja puuke. Lisaks rääkis mees, et üks hoolduse tähtis osa on ka aeg-ajalt koeraga veterinaari juures käia.