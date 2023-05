OLE ETTEVAALIK ⟩ See Eestis levinud taim on koertele väga ohtlik

See uskumatult mürgine taim on vesiputk, mida leidub sageli niisketel põldudel ja veekogude läheduses. Hoogsalt kasvav taim üllatab lisaks mürgisusele ka oma suurusega, sest see võib suvekuudel kasvada lausa 1,5 meetri kõrguseks. Taime märgati Inglismaal Antrimi maakonnas, kus üks koer koos omanikuga jalutamas käis ning hiljem arusaamatutel põhjustel suri, kirjutab LADBible.

Kuigi esmalt arvati, et koera hukkumise põhjustas lähedal asuva veekogu kvaliteet, siis inspektorid kinnitasid, et veega on kõik korras. Piirkonda üle vaadates selgus, et lähedalasuvas metsas kasvas suures koguses mürgist, kuid üsna levinud vesiputke, mis võis koerale saatuslikuks saada.

Mürgine vesiputk Foto: Shutterstock

Inspektori sõnul on vesiputk üks mürgisemaid taimi ning on allaneelamisel inimestele ja kodustatud loomadele väga ohtlik. Lisaks jagas ta, et taime juured mürgisemad kui maapealsed osad. Nüüdseks on piirkonda paigaldatud ka sildid, mis hoiatavad inimesi ja loomaomanikke ohtlike taimede eest.