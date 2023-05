Möödub 20 aastat esimese kloonitud hobuse sünnist

Kui jätta kõrvale liigi säilitamine, siis miks on kloonimine leidnud sedavõrd palju kasutust sporthobuste aretuses? Sporthobuseid on kloonitud lausa nii palju, et kõiki ei jõua siin artiklis ära mainida. Loomaarst ja hobusekasvataja Kristiina K. Tõnissoo toob välja, et mära tiinus kestab kaua (11 kuud) ning varsa kasvatamine sporthobuseks võtab aega mitmeid aastaid. "See on üks ütlemata ajamahukas tegevus ning väga ahvatlev on mõte seda etteennustamatut protsessi kuidagi kasvataja poolt rohkem juhtida või kontrollida," selgitab ta.

Loomaarst ja hobusekasvataja Kristiina K. Tõnissoo koos Peltsebuliga. Kristiina juhtimisel sündis 2014. aastal Eesti esimene embrüosiirdamise teel saadud varss. Foto: Erakogu

"Uued sigimistehnoloogiad annavad selleks oletusliku võimaluse. Näiteks hobuste embrüosiirdamine, millega alustasin Tähtvere tallis juba 2013. aastal ja tänu millele oleme saanud mitmeid väga häid varssu samalt märalt ühel aastal. Rääkides kloonimisest ja sporthobustest, siis sellisel viisil saadud hobuste üle võib jäädagi vaidlema. On tulihingelisi pooldajaid ning sama kirglikke vastaseid. Kellel lõpuks õigus on, seda näitab aeg."

Sageli ei kloonita hobuseid selleks, et neid uuesti võistlusspordis proovile panna, vaid eeskätt seepärast, et neis nähakse (kaduma läinud) võimalust aretuses. "Tähtvere talli embrüosiirdamise ja seemenduskeskus pakub ühe kloontäku külmutatud spermat – Gem Twisti klooni Gemini. Gem Twisti kloonimine ja tema geneetilise materjali kasutamine tundub mulle üsnagi huvitav. Täisvereline olümpiahobune, kes oli ise ruun ning järglasi ei andnud. Tema varsad on huvipakkuvad ning me näeme neid juba ka spordis," kommenteerib Kristiina.

Gemini CL XX, Gem Twisti kloon Foto: Postimees