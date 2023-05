Hoia oma karvast sõpra: 5 ohtu, mis grillipeol koeri varitsevad

Truude sõprade ja pereliikmetena on koerad usutavasti ka kuskil läheduses lõõgastumas ja oma inimestega parimat aega veetmas. Kuid oska jälgida neid viit asja, mis loomale viga võivad teha või halvimal juhul lausa saatuslikuks osutuda.

Paljud toiduained on koertele kahjulikud ja kui nad ka neid nuiavad, tuleb olla meelekindel ja mitte lubada. Veel enam - jälgi, et lemmikud salaja midagi suhu ei saaks ampsata. Ka kõige treenitum ja sõnakuulelikum koer võib himudele ja headele lõhnadele järele anda.

Maisitõlvikud

Peaaegu üheksa kümnest lemmikloomaomanikust ei saa aru, et maisitõlvik on lemmikloomadele ohtlik – kuid see on grillroog, millest koerad peaksid tingimata eemale hoidma. Mais ise ei ole koerale ebatervislik, kuid maisitõlvik on tõsine lämbumisoht ja võib põhjustada surmaga lõppeva sooleummistuse.

Toores liha

Grillroogi valmistades hoia toores liha ja kala koertest eemal. Toores või väheküpsetatud liha võib sisaldada koertele kahjulikke baktereid nagu salmonella ja listeeria.

Puidust grillvardad

Lihamahladest läbiimbunud vardad on ka prügikastis koerte jaoks ahvatlev salakaup. Puitvardad võivad kahjustada koerte suud ja seedesüsteemi või isegi kinni jääda ja põhjustada lämbumist.

Alkohol

Alkohol on koerte jaoks mürgine Foto: Shutterstock

Kuigi see võib tunduda ilmne, ei saa enam kui pooled lemmikloomaomanikest aru, et alkohol on koertele mürgine. Etanool (alkoholis sisalduv joovastav aine) ja humal (kasutatakse õlle valmistamiseks) võivad põhjustada koertele alkoholimürgituse, põhjustades oksendamist, desorientatsiooni, lihaste värisemist ja isegi krampe. Nii et hoia klaasid kindlalt laua peal ja ära isegi naljapärast proovi koerale õlut pakkuda.

Sibul ja küüslauk

Salakavalalt maitsvad mugulad on grillipeol ühed levinuimad komponendid, neid pannakse nii marinaadidesse, salatitesse, grillile ja maitsestatakse burgeripihve.