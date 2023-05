VIDEO ⟩ Kaks aastat kadunud 25-aastane kass jõudis imekombel tagasi pere juurde

Pere ja kiisu taaskohtumine oli väga rõõmus ja liigutav, kass oli sellest sama õnnelik ja elevil, kui inimesed. Alison räägib, et kass tundis mehe lõhna ära ja läks õnnest hulluks. «Nüüd lõõgastub ta meiega koos ja saab palju paitamist ja maiustusi,» kinnitas õnnelik perenaine. Nende sõnul on suur ime, et kass ellu suutis jääda: «Ta on olnud eluaeg tubane hellitatud nunnu ja niimoodi vanuigi tänavale sattuda on ikka paras katsumus,» mõtiskles Alison Mirrori veergudel.