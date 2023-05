Lennujaama töötajad kuulsid reisija kotist veidrat häält ja leidsid sealt midagi uskumatut

Väidetavalt leidsid ametnikud edasisel kontrollimisel kotist pisikese sulgedeta linna, kes oli ilmselt koorunud just sel ajal, kui mees kotiga läbi lennujaama kõndis. Pagasi omanik Szu Ta Wu kandis kotis kokku 29 muna ja ta tunnistas, et tal polnud ühtegi dokumenti, mis lubaks tal loomi või linde transportida.

Wu, kes tunnistas end süüdi papagoide USA-sse toimetamises, võib nüüd kuriteo eest kuni 20 aastaks vangi minna. Mehele mõistetakse karistus augusti alguses. Olukorra selgitamiseks rääkis Wu tõlgi vahendusel, et tema sõber maksis talle selle eest, et ta reisiks Taiwanist Nicaraguasse hinnaliste papagoide munade järele. Tema sõnul ei olnud ta teadlik, milliste lindude mune ta ühest riigist teise viib.

Kohalik politsei võttis mehe koti koos munadega enda valdusesse ning viis need USA kala- ja loodusteenistuse hoole alla. Selleks ajaks olid kaheksa kotis olnud munadest juba koorunud. Pärast geneetilist testimist mõistsid uurijad, et linnud on kuldkukal-amatsoonpapagoid ja palmi-amatsoonpapagoid, kes on salakaubitsejate seas kaks väga nõutud linnuliiki, sest nad on uhked linnud, kes võivad elada kuni 70 aastat.