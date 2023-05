OSAV TEGELANE ⟩ Norrakaid hoiatatakse Venemaa spioonvaala eest

Isane valgevaal Hvaldimir jõudis esimest korda uudistesse 2019. aastal, kui kalurid märkasid teda Norras Hammerfestis. Kalureid üllatas see, et vaal kandis kaamerarakmeid. Rakmete peal oli silt “Peterburi seade” ja vaal hõõrus ennast vastu paate, et neist lahti saada. Eksperdid ütlesid toona CNN-ile, et loom oli koolitatud. Ta oli ka inimestega seltskondlik, mistõttu jõuti järeldusele, et Hvaldimir on tegelikult Vene spioonvaal.

Norra kalandusdirektoraadi andmetel on vaal alates 2019. aastast rännanud mööda Norra rannikut, kus ta viibib enamasti kalakasvanduste läheduses ning püüab sealt kala. Direktoraadi sõnul elab vaal nüüd Oslofjordi siseosas, kirjutab Daily Star.

Kalandusdirektor Frank Bakke-Jensen hoiatas sel kolmapäeval tehtud avalduses kohalikke elanike, et nad väldiksid Hvaldimiriga kontakti tema enda ohutuse huvides. Ta ütles, et seni on olnud vaid väiksemaid intsidente, kus vaal on saanud kergemaid vigastusi ja need on peamiselt juhtunud kokkupuutel paatidega. Direktor pani inimestele südamele, et paatidega sõites peaks hoidma vaalaga distantsi, et vältida tema vigastamist või halvimal juhul hukkumist laevaliikluses.

Võib-olla puutus Hvaldimir sõjalise koolituse ajal liiga palju inimestega kokku, sest vaala tuntakse kui ülimalt sõbralikku looma, kes jälgib rõõmuga paate ja mängib pardal olevate inimestega. Väidetavalt on arutatud ka selle üle, et ehk on parem vaal hoopis mõnda basseini viia, et avamere elu teda ei ohustaks. Bakke-Jensen aga kinnitas, et nad on arvamusel, et see vaal on vabalt elav loom ning ei ole mingisugust põhjust teda kinni püüda ja tõkete taha panna.