TEADUS KINNITAB STEREOTÜÜPE ⟩ Kassiomanikud on üksikud, koerainimesed populaarsed

Kummad on paremad, kassid või koerad? Üks suurimaid vaidlusteemasid, mille kallal diskussioonid ei lõpe. Aga kummad on toredamad inimesed, kas need, kellel on koer, või need, kelle kodus nurrub kohev kass?

Teadlased uurisid Facebookis omavahel sõdivate kassi- ja koeraomanike käitumist, et saada ülevaade kes nad on ja kuidas nad tegutsevad. Andmeteadlaste meeskond soovis välja selgitada kellel on rohkem sõpru, kes on tõenäolisemalt vallaline ja kes vaatab populaarsemaid telesaateid.

Jahmatavad tulemused valavad ilmselt neile kahele oponeerivale poolele omakorda õli tulle.

Üks peamiseid müüte sai kinnitust - pigem on vallalised kassiomanikud, lausa 30 protsenti. Koeraomanikest on ilma kaaslaseta 24 protsenti. Mis ei vasta tõele, on stereotüüp eakatest kassiomanikest vanatüdrukutest - vallalisi on igas vanuses ja mõlemast soost umbes pooleks.

Sõprade ja jälgijate arvu hinnates osutusid populaarsemateks koeraomanikud. Samas kassiinimesed saavad rohkem kutseid erinevatele sündmustele ja üritustele.