LOOMAARST JAGAB ⟩ Neli kassitõugu, keda ei tasuks kunagi koju võtta

Karvase sõbra valimine võib olla põnev, kuid stressirohke aeg. TikTokis tuntud loomaekspert Ben the Vet aitab aga tulevastel kassiomanikel otsustamist lihtsamaks teha, sest ta jagas nelja kassitõugu, keda ta erinevate probleemide tõttu kindlasti ei võtaks.

Mees sõnas, et üks keerulisemaid kassitõuge on Bengal, sest kuigi nad on ilusad, võivad nad muutuda agressiivseks. Ilusa karvkattega kiisud on küll paljude inimeste lemmikud, kuid kuna tegemist on metskassi ja kodukassi hübriidtõuga, muudab see Bengali kassid üsna metsikuks.

Ben jagas, et neil on ka loomaarsti juures halb maine, sest nad võivad külastuste ajal agressiivselt käituda. Kuigi looma käitumine on tingitud hirmust, on nendega tegelemine üsna ohtlik. Lisaks ütles mees, et tegemist on väga intelligentse kassiga, kes vajab palju stimuleerimist ja seetõttu pole paljud kodud talle sobivad.

Bengali kass. Foto: Shutterstock

Teine kassitõug, kes mehe hinnangul meeldiv ei ole, on sfinks. Loomaarst sõnas, et kuigi nende eest tuleb palju hoolt kanda, on see arvamus puhtalt isiklik, sest ta sooviks pigem koheva karvkattega kassi, keda mõnusalt kaisus hoida.

Sfinks. Foto: Shutterstock

Mees rääkis, et kolmas keeruline tõug on Scottish Fold, sest loomal on palju terviseprobleeme. Kassil on omapärased keerdus kõrvad, mis on selle tõu kõige iseloomulikum tunnus, kuid on tegelikult tingitud kõhrehaigusest. Ben selgitas, et probleem seisneb selles, et seda defektset kõhre leidub ka kõigis nende liigestes ja see tähendab, et neil tekib tavaliselt juba noores eas valulik artriit.

Scottish Fold. Foto: Shutterstock

Neljandana tõi ta välja Pärsia kassi, sest kiisu lameda näo tõttu kannatab loom mitmete meditsiiniliste probleemide all. Ta kõrvutab Pärsia kasse prantsuse buldogide ja mopsidega, kellel on samuti lamedad näod ja seetõttu keeruline hingata. Mees selgitas, et looma ninasõõrmed on liiga väikesed, kõik luud ninakäikudes on tihedalt kokku surutud. Tavaliselt ei tööta ka selliste loomade pisarakanalid korralikult ja see tekitab neile palju silmahaigusi.