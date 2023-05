SAATUSLIK PUUDUTUS ⟩ Piisonibeebile appi läinud meest võib ees oodata vanglakaristus

Võõras päästja, 40-50 eluaastates mees, ronis pealtvaatajate silme all jõkke, et vasikat päästa ning kui ta oli loomakese turvaliselt kuivale maale toimetanud, asus ta hirmunud piisonit paitama. Rahvuspark avaldas olukorrast ka foto, millel on näha heatahtlikku meest väikest piisonit jõest välja tõstmas.