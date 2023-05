Kodus üleliigseks osutunud Nudi jäeti jõhkralt abitusse seisundisse

MTÜ Pesaleidja vabatahtlikud said abipalve, kus paluti aidata heade inimeste hoovi tulnud kiisut. Kassi nähes taipas pererahvas kohe, et ta vajab abi ning samale veendumusele jõudsime pilti nähes meiegi.

Pesaleidja vabatahtline juures nime saanud Nudi on valudes, sest tema silmarõhk on suurenenud ning silm ise enam ei funktsioneeri. Kassil on ka suus väga halb seisukord, puuduvad hambad ja vabatahtlikud iseloomustavad suuõõne seisukorda võrreldes seda surnuaiaga.

Nudil on kiip, mis ei ole registris ning ta on sõbralik kassipreili. Seetõttu on alust arvata, et ta on olnud kodukiisu ning ilmselt peale võimalikku silmatraumat otsustati temast loobuda. Just siis, kui Nudi kõige enam abi vajas.