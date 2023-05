VIDEO ⟩ Prügiautost päästeti kilekoti sisse mähitud elus kutsikas

Bobby Brooks on prügiauto peal töötanud peaaegu kaks aastat ning just tema oligi see, kes noore kutsika leidis.

Brooks ütles, et kuulis masinast, kuhu prügi visatakse ja kokku surutakse, mingit hääl. Kui ta asja uurima läks, märkas ta, et üks kottidest liigub ning ta rebis selle lahti. Kotist vaatas talle vastu paaripäevane koerakutsikas, kes oli inimesele jalgu jäänud ning kellest püüti julmal viisil vabaneda.

Brooks ütleb, et see on esimene kord, kui ta prügi seast vastsündinud kutsika leiab. Tavaliselt on ta näinud pigem rotte ja opossumeid, kes prügi seest toitu noolivad.

Töötajad rääkisid, et kui kutsikat poleks märgatud, oleks masin ta puruks lömastanud.

«Ma olin täiesti šokeeritud ja mul tõmbas kõhus õõnsaks, kuidas saab keegi eluslooma lihtsalt prügikasti visata,» rääkis Brooks. Kuigi mees oli šokeeritud, tundis ta ka kergendust, et looma viimasel hetkel päästa sai, vahendab wwmt.com.

Ka kolleeg Trevor Manning, kes oli sel päeval Bobbyga koos, oli nähtust šokeeritud. Ta on näinud aastate jooksul, et inimesed viskavad igasuguseid asju ära, kuid mitte midagi sellist. «Kutsika oleks võinud ju kellelegi anda, viia loomade varjupaika. Aga visata ta prügikasti? See on hullumeelsus,» ütles Manning.