Roolijoodik veenis politseinikku, et sohvriks oli tema koer

See kriminaalses joobes olnud mees on vist mõistest «juhtkoer» täiesti valesti aru saanud.

Tavaliselt püütakse purjuspäi sõitmisega vahele jäädes vahetati kohti inimesega kõrvalistmelt, kes on kaine, aga see mees püüdis enda asemele rooli taha panna oma koera. Vähe sellest, mees avas ka kõrvalistuja ukse ning püüdis autost põgeneda. See nali tal läbi ei läinud ning ta peeti kinni. Olukorra absurdsusest hoolimata püüdis ta korrakaitsjaid veenda, et autot juhtis koer.