JÕUD ON TAGA ⟩ Karu näitas söödaplatsil oma tõelist rammu

Ühismeedias videot jaganud Ivar rääkis, et söödaplats asub kodumajast umbes 150 meetri kaugusel ja ehitas selle sinna just seetõttu, et köögiaknast oleks mõnus nosivaid kitsesid vaadata. Kuid kitsi on pererahvas näinud seal vaid üksikud korrad, metssigu ja karusid satub sinna tihedamalt.

See suur ja tugev mõmmik on võtnud oma südameasjaks söödasõim kummuli keerata ja peale väikest pingutust see ka õnnestub. Video kommentaarides on näha, et sellega üritus ei lõpe, temaga ühineb veel teinegi karu.