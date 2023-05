VAATA PILTE! ⟩ Kleptomaanidest kassid näppavad naabritelt kõike, mis kassiluugist läbi mahub

Hibbert kirjutas sotsiaalmeediasse postituse, et näidata naabritele lemmikloomade toodud asju. Naise sõnul on tal oma kiisude pärast täitsa piinlik. «Minu kassid on vargad. Aastate jooksul on nad kassiluugi kaudu palju võõraid asju koju toonud... Mul on pesapallimüts, vorstikesi, kassi maiuseid, susse, sokke ja isegi üks saabas! Kallid disainerkingad ja kahed rinnahoidjad. Kui need on sinu omad ja tahad neid tagasi, kirjuta mulle privaatsõnumites,» ütles britt.