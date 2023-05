KAS KEEGI NÄGI? ⟩ Viimsis tulistati õhupüssist kassi, tegu ei ole esmajuhtumiga

Naine palub ka kohalike elanike tähelepanu: «Nüüd on selge, et tegu ei olnud suvalise möödakäija teoga, vaid meie oma naabruse inimese süstemaatilise jõhkrusega. Nii minu, kui naabripere lapsed on tohutus šoki, sest nende kassidele on põhjustatud suuri kannatusi ja käitutud julmalt. Loomulikult on endast väljas ka kõik täiskasvanud.»