IMEARMSAD FOTOD ⟩ Kassipojapesakond jäi tänu oskuslikele päästjatele ellu

Kohale jõudnuna said vabatahtlikud päästjad Alice ja Argo kohe aru, et nii pisikesi olevusi sügavalt katuse tuulekastist päästes peab eriti ettevaatlikult ning õrnalt tegutsema - pojad olid tõesti tillukesed.

Kiisupäästeoperatsioon kestis ligi 45 minutit ning emotsioonid on näha sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt. Viis kassipoega võttis enda hoole alla CATS Help MTÜ ning nad hakkavad endale piisavaalt suureks saades kodus otsima.

«Päästja Alice'i käsi oli nii peenike, et sai kaks tükki kätte läbi kitsa prao, aga paraku lid ülejäänud kolm beebit nii sügaval, et seal pidi juba mootorsaega lähenema ning palke saagima,» kirjeldas Cats Help MTÜ.