Jõehobu rünnaku tõttu hukkus väikelaps, teadmata kadunud on 23 inimest

Zalakoma ütles teisipäeval CNN-ile, et jõe ületamine on ohtlik ja õnnetused on paraku tavalised. «Seal on paadisõit liiga ohtlik, sest vesi on liiga madal ja jõgi kubiseb krokodillidest, kes ei kõhkle ka inimesi rünnata. Samuti on see elukohaks jõehobudele, kes põhjustavad sarnaseid õnnetusi nagu see, millega praegu tegeleme,» ütles Zalakoma.