MILJONIPROJEKT ⟩ Tallinna loomaaias saab kogeda troopilise vihmametsa elu

Tallinna loomaaia uus Kagu-Aasia vihmametsa ekspositsioon on Kagu-Aasia troopilist vihmametsa imiteeriv keskkond, milles elavad loomad ja linnud on küll algselt pärit Aasiast, kuid loomaaia uued asukad on toodud siia teistest loomaaedadest üle Euroopa. Paraku on paljud vihmametsas elavad liigid sattunud elukohtade vähenemise või üleküttimise tõttu väljasuremisohtu.

Loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane kirjeldab ekspositsioonihoones elavaid asukaid: «Uues ekspositsioonihoones elav looma- ja linnukollektsioon on eripärane, kuna vihmamets, kui elupaik, on äärmiselt ohustatud ja seetõttu on ohtu sattunud ka seal elavad loomad. Üheks selliseks äärmiselt ohustatud liigiks, kes on nüüd leitav ka Vihmametsa ekspositsioonist, on Baly myna (valge-kuldnokk), keda looduses on hinnanguliselt alla saja isendi. Selleks, et kindlustada olulisemate vihmametsa liikide säilimine on loomaaedades loodud erinevaid paljundusprogramme, mis hoiavad nende liikide geneetilist baasi ja kindlustavad selle, et vajadusel saaks neid loodusesse tagasi asustada. Mitmetest paljundusprogrammidest võtab osa ka Tallinna loomaaed.»