Loomaarst vastab: milliseid puugitõrjevahendeid koerale ja kassile valida?

KES ON PUUGID?

Puugid on imetajate, lindude ja roomajate verd imevad välisparasiidid, kes lisaks hammustuskoha põletikule võivad levitada ka nakkushaigusi. Eestis on levinud võsapuuk ja laanepuuk, kuid kliima soojenedes on lähitulevikus oodata mujal Euroopas levinud puugiliikide leviala laienemist, kes siirutavad ka rohkem haigusi.

KUS PUUGID ELAVAD?

Puuke leidub võsastikes, heinamaadel, metsas, aga ka linnas koduaia murul. Arvamus, et puugid muutuvad aktiivseks, kui ööpäevane temperatuur on üle +5 kraadi, on natuke vananenud. Puugid püsivad aktiivsed ka koerakuutides, metsloomade kasukas ja mujal ning seetõttu on ka talvel võimalik puuke saada. Kinnituvad nad tavaliselt õrnema nahaga piirkondadesse- peapiirkonda, kaelale, kubemesse.

MIKS ON PUUGIHAMMUSTUS KOERALE OHTLIK?

Puugid on ohtlikud, kuna lisaks nahakahjustuste ja verekaotuse tekitamisele kannavad nad üle mitmesuguseid puuksiirutatavaid haigusi. Mõned neist põhjustavad lemmiklooma enda haigestumist, kuid eriti ohtlikud on nad riski tõttu inimeste nakatamiseks.

MIS HAIGUSE VÕIB KOER PUUGILT SAADA?

Põhiline lemmikloomi ohustav puukidega leviv nakkushaigus on borrelioos. Haigustekitajate ülekanne ei toimu kohe, vaid võtab umbes 24 tundi aega. Kahjuks on võimalik, et puuk on toitumist juba mõnel teisel loomal alustanud, mis lühendab haigustekitaja ülekandumiseks vajalikku aega. Seetõttu on kinnitunud puugi võimalikult varajane eemaldamine oluline.

MILLISED ON BORRELIOOSI SÜMPTOMID KOERAL?