Kui me võtame looma oma hoole alla, siis peame mõistma, et me seome end temaga kogu tema eluajaks ning tema vaimne ja füüsiline tervis sõltub just meist. Samuti on oluline aru saada, et looma heaolu ei taga vaid miinimumnõuete täitmine. «Selleks, et meie vastutusel olevad loomad oleksid terved, mitte üksnes lemmikloomad, siis peame olema suutelised tagama rohkemat kui lihtsalt midagi kõhutäiteks, või koha, kus olla. Üksnes miinimumi täitmine ei ole hea ja hooliva loomaomaniku tunnus. Looma heaolu tagamiseks on oluline teada ja arvestada looma liigiomaste vajadustega,» kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.