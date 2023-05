ETTEVAATUST! ⟩ Need levinud toataimed on kasside jaoks mürgised

Taimed kaitsevad end ärasöömise eest mürgiste ainete tootmisega, mis võivad tekitada ainult kerget ärritust, näiteks oksendamist või kõhulahtisust, aga on ka juhtumeid, kus mürgised taimed tekitavad allergilist reaktsiooni: naha või silmade ärritus, aevastamine) või muid tõsisemaid tervisemuresid - neuroloogilised probleemid, neerupuudulikkus, maksapuudulikkus jm.

Mõned tuntumad lilled ja taimed, mis on lemmikutele mürgised:

Tee alati eeltööd, kui plaanid osta mõne uue taime - näiteks Gardestis on taimede juurde lisatud informatiivsed sildid, kui taim võib kassile mürgine olla. Sümptomid, mis võivad esineda mürgise taime söömisel:

Kuna neid sümptomeid võib esineda ka muude haiguste või probleemide korral, siis on väga oluline pöörduda aegsasti oma loomaga loomaarsti juurde. Loomaarstile on väga oluline info kodus olevate taimede kohta, nende võimalikust söömisest - aeg, millal see võis juhtuda ja millal tekkisid sümptomid.