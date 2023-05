PÄEVAKÄPP ⟩ Kurb aastapäev: Berta pole kolme aasta jooksul suutnud endale kodu leida

Kuna sageli on varjupaigakassid sattunud Pesaleidjasse erinevate lugude tõttu, siis ei ole alati lihtne öelda, kui vanad nad on, aga arvatakse, et Berta vanus võiks jääda umbes 4-5 eluaasta vahele. Ta on läbinud esmased meditsiiniprotseduurid ning on ka steriliseeritud.