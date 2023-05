EBATAVALINE OLUKORD ⟩ Viljandi vald hakkas loomakaitsjate sõnul koera väärkohtlejat kaitsma

Möödunud nädalal saabus loomakaitse liidule kaebus, et Viljandi vallas asuvas Tusti külas peab üks naine, kelle eestkostjaks on Viljandi vald, koera väga halbades tingimustes. «Sõitsime ise kohale, sest see toimus Viljandi vallas ja sealse PTA kohale saatmine on kõige mõttetum tegu üldse, kui loomade heaolu silmas pidada. Nende ametnike arvates on Viljandimaal loomadega alati kõik korras, isegi siis, kui faktid, kirjeldused, pildid ja videod räägivad vastupidist,» kirjutas loomakaitse liidu vabatahtlik sotsiaalmeedias.