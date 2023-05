VIDEO TAGAAJAMISEST ⟩ Floridas sõitis robotkaamera otsa torustikus uitavale alligaatorile

Floridas saatsid Oviedo linna ametnikud pärast tormi kanalisatsioonitorusid uurima robotkaamera. Neljarattalist robotkaamerat kasutatakse tavaliselt maa-aluste vigade, näiteks lekkivate torude tuvastamiseks. Robot kohtas torustikus järsku kahe helendava silmaga, mis teda ainitsi põrnitsesid. Silmade omanikuks osutus suur ja massiivne paari meetri pikkune alligaator. «Algul arvasime, et see on tohutu kärnkonn,» kirjutasid töötajad Facebooki üles laaditud video juurde.