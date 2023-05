PÄEVAKÄPP ⟩ Ebaõiglane: imekauni kasukaga Una on päris oma kodu oodanud juba neli ja pool aastat

Mida Una ei adu, on see, et tal on nii harmooniliste värvidega imekena paks kasukas, mis on justkui paitamiseks loodud. Näos on karamellijäätisebeeži ja vesihalliga muster ning silmad on mururohelised. Ja need nunnud valged käpad, mis kindlasti hea meelega sõtkuksid mõnd kodust fliisi või diivanipatja. Vaja oleks üksnes ühte inimest! Ja Una elu saaks uue pöörde!