FOTOD ⟩ Mainekal koertenäitusel selgus Ameerika parim tõukoer

Sel aastal osutus kõikidest kõige paremaks tõukoeraks Vendée väike basset-grifoon nimega Buddy Holly ning see on esimene kord, kui selle tõu esindaja maineka konkursi peaauhinna on võitnud. «Ta on ideaalne näitusekoer. Oleme tema üle väga uhked,» ütles koera omanik Janice Hays. Koer võlus kohtunikke oma suurepäraste tõuomaduste ja iseloomuga.