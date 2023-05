PÄEVAKÄPP ⟩ Rakvere prügimäelt päästetud Lohe on valmis ideaalseks kodukassiks hakkama

Lohe on umbes 7-8 kuune must-valge kasukaga tillukest kasvu tütarlaps Rakvere prügimäelt. Lohe saabus oma hoiukoju täiesti metsikuna. Kohe nii metsikuna, et terve kuu aega ei olnud hoiukodul õrna aimu, et sellel väiksel neiul on maailma nunnum nägu.