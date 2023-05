Uue kodu ostnud naine avastas seina seest midagi väga ehmatavat

Värske majaomanik Amber Hall oli parasjagu garaažis asju lahti pakkimas, kui märkas, et tema koer midagi agaralt nuusib ja otsib. «Läksin vaatama, et mida ta sealt otsib, ja siis nägin seina sees väikest auku, millest madu välja ronimas. Olin paanikas,» meenutas naine kõhedat avastust väljaandele denver7 .

Maod tulidki välja seina seest, mis oli juba katsudes soe. Tänaseks on majast leitud kümme madu, kuid ilmselt on neid seal veel.

Majaomanik palkas ka maopüüdja, kes on aidanud kutsumata külalistest turvalisel moel vabaneda, kuid asja ei saa enne lahendatuks lugeda, kui madude pesa on üles leitud. Maopüüdja sõnul on maod majas elanud juba vähemalt kaks aastat.

Naise sõnul pole isegi kindel, mis liiki madudega on tegu, kuid arvatavasti kuuluvad leitud maod tripimadude perekonda. Samas on asjatundjate sõnul hämmastav, et need maod on sedavõrd suureks kasvanud.