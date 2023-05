SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Kassi on ravitud juba 2000 euro eest, kuid ilmselt ei õnnestu tema elu päästa

Üks nendest väga rasketest kassidest on Blacky, kes saabus kassikaitsjate hoole alla eelmise aasta augustis ja keda on kimbutanud üks tervisehäda teise järel. Samal ajal on ta noor, imearmas, iseloomuga kass, kes vääriks pikki aastaid.

Kassikaitsjad on enda sõnul teinud kõik, et loomakest aidata, viimased kuud on aga olnud eriti rasked, kuni viimase nädalani, kus veel püüti vereülekandega kassi tervist turgutada.

«Praegu on Blacky hoiukodus armastava vabatahtliku tähelepanu all ja valmistume hinges temaga hüvasti jätma, süda lõhkemas, pisarad jooksmas. Lootes ja püüdes viimaste hetkedega heastada kõike kurba ja valu, mida ta kannatama on seni pidanud,» kirjutavad kassikaitsjad.

Kassikaitsjad vajavad väga annetajate abi, et Blacky raviarveid katta. Blackyga on seotud üle 2000 euro raviarveid.

Iga euro aitab leevendada kontole tekkivat auku ja anda kassidele parimat ravi, lootust ja leevendust. Annetada saad pangalinkide kaudu SIIN.