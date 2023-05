PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias Coco nurrub end sinu südamesse

Adra külast Harjumaalt pärit Coco (vanus on väike küsimärk) on inimese lähedusega harjunud. Kui ta oli veel hulkurkass, sai ta kohalike inimeste käest süüa, ja kohalikud olid need, kes hoolitsesid Coco eest, kui ta sel kevadel pesakonna ilmale tõi.

Coco on kena ja armas triibik, kel on nunnu lai nägu ning kes on just parajalt nii ümar, et teda on lust paitada. Coco on steriliseeritud ja kiibitud, talle on tehtud nii vaktsiinid kui parasiitide vastane tõrje. Coco profiiliga saad tutvuda siin.