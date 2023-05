Kaitseväelane leidis sõjamasina kastist kassipojad

Kiisud olid vaid paari kuu vanused, nende ema ei olnud kuskil näha ning nii otsustas Kivila, et sõjamasina kast ei ole kassipoegadele elamiseks just kõige parem koht: «Ma võtsin neid kasarmusse kaasa, ehitasin rätikutest pesa ning alguses ehmunud kassipojad, kes ilmselt on oma elu pimeduses ja külmas veetnud, jäid mõne aja pärast rahulikult magama,» ütles nooremveebel Kivila.