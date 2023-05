FOTOD ⟩ Anu võtab oma koera iga päev tööle kaasa ning loomal on isegi tööülesanne

Vantaan Sanomat kohaselt on Anu Saarto ettevõtja, kelle firma turustab esmaabitooteid näiteks ehitusplatsidele ja erinevatele tootmishoonetele nii Soomes kui Eestis.

Koer Riinal on selles samuti oma roll kanda – nimelt kannab ta reklaamimiseks seljas rakmeid, millele on kinnitatud esmaabitarbed.

Kaheksakuune Riina tõmbab koheselt inimeste tähelepanu ning lemmikloomaga koos tööl käimise plussiks on veel see, et koer saab päeval ringi liikuda, ega pea üksi kodus olema.